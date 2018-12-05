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وزيرة الصحة تشهد الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية لمنظومة التأمين الصحى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:57 م
وزيرة الصحة تشهد الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية لمنظومة التأمين الصحى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
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شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل الجديد، والمنعقدة تحت عنوان "معايير الجودة وأمان المريض وتسجيل المنشآت الصحية"، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، وبحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة.
 
 حيث بدأت الدورات يوم 1 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 3 أسابيع، حيث يتم تدريب 80 شخصا أسبوعيا من الأطقم الطبية والإدارية والتمريض على معايير تسجيل المنشآت، كما يتم توفير إقامة لهم طوال فترة التدريب، بمحافظة القاهرة.
 
وأوضحت وزيرة الصحة أن الدورات التدريبية تستهدف  مسئولى الرعاية الأساسية ومديرى الوحدات الصحية والمستشفيات ومختلف الكوادر الطبية والتنفيذيين بمستشفيات بورسعيد، وذلك للتدريب علي تطبيق معايير الجودة والتدريب المتقدم في مهارات الاعتماد وتحسين جودة المنشآت الصحية  (TOT).
 
أكدت وزيرة الصحة على حرصها بأن تشهد وتتابع التدريب للفرق الطبية والتى ستعمل بنظام التأمين الصحي الجديد، والذي يمثل نقطة تغيير فارفة في مسار المنظومة الصحية والطبية وتصحيح للصحة بأكملها بمصر، لافتة إلى أن تطبيق الجودة فى الخدمة الصحية يساوي خدمة  ذات جودة للمريض.
 
ووجهت وزيرة الصحة المتدربين بضرورة العمل الدؤوب وفقا لأحدث أساليب العلم الحديث، مع الاستفادة من التجارب السابقة الإيجابية، مشيرة إلى ان هذه المنظومة الجديدة ، التى ستنطلق من محافظة بورسعيد ستكون نقطة البداية للتطبيق فى كافة المحافظات تباعا.
 
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر بالفعل تمتلك كوادر طبية مؤهلة لتقديم أفضل خدمة للمرضي، موضحة أنه تم إعداد تلك الدورات التدريبية لتأهيلهم لتطبيق انظمة الجودة والاعتماد العالمية، بما سينعكس على الخدمة الطبية التى ستقدم للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الصحى فى مصر.
 
ولفتت وزيرة الصحة إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، تهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، حيث يستوعب النظام الجديد للتأمين الصحي جميع فئات المجتمع.

 


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