وزيرة التخطيط: مسح فيروس سى برعاية الرئيس سيكون أكبر مسح طبى فى العالم

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، إنه لابد من تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد البشرية وإعطاء أولوية لبناء الإنسان المصرى فى إطار ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن المسوح الخاصة بفيروس سى والأمراض المختلفة التى تجرى فى الفترة الحالية تؤكد اهتمام الدولة ببناء هذا الإنسان وعلاجه من الأمراض المختلفة.

وأضافت السعيد، بكلمتها خلال مؤتمر "القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل"، الذى ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، أنه مسح فيروس سى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف الكشف عن 60 مليون مواطن ليكون بذلك أكبر مسح طبى فى العالم، مؤكدة أن وزارة التخطيط تهتم بالاستثمار فى العنصر البشرى ولديها برامج كثيرة خاصة بتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو الشباب لأن الاهتمام بالثروة البشرية مسار مهم للغاية مع الاهتمام بالمسار الآخر والخاص بضبط النمو السكانى لتخفيف الضغط على الموارد.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك دورا مهما للغاية للجامعات المصرية، موضحة أنه قد يكون هناك دور رائد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى عملية التوعية للشباب فى تبنى القضية السكانية فى مجالاتها وأبعادها الثقافية والاجتماعية المختلفة، قائلة: "أمل فى الحصول على نسخة من توصيات هذا المؤتمر المهم".