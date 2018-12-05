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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:05 م
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وزيرة البيئة تلتقى الشباب المصرى المشارك بمؤتمر المناخ ببولندا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:18 م
وزيرة البيئة تلتقى الشباب المصرى المشارك بمؤتمر المناخ ببولندا وزيرة البيئة خلال لقائها الشباب المصرى المشارك بمؤتمر المناخ ببولندا
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، مع الشباب المصرى فى مؤتمر تغير المناخ المنعقد ببولندا، وعلى هامش مشاركتها، فى الشق الرئاسى للمؤتمر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكرئيسة للوفد المصرى.
 
وقالت وزارة البيئة، فى بيان، إن الوزيرة استمعت إلى رؤية الشباب والهدف من مشاركتهم في المؤتمر، وقررت ضم كل المجموعة إلى مبادرة الشباب التى تنفذها الوزارة فى المحافظات المختلفة تشجيعا لهم.
 
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد قالت خلال مشاركتها فى الافتتاح الرئاسى لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، أن تأكيد الرئيس البولندى خلال كلمته على أهمية الدمج بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) يعكس ويعزز التوجه المصرى من خلال المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الافتتاح الرسمى لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والذى عقد خلال الفترة من 17 الى 29 نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، حيث استهدفت المبادرة ربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأفضل استغلال للموارد.

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