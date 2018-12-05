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خالد صلاح
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نائب رئيس الإكوادور تتقدم باستقالتها على خلفية قضايا فساد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:08 ص
نائب رئيس الإكوادور تتقدم باستقالتها على خلفية قضايا فساد رئيس الإكوادور
أ ش أ
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تقدمت نائب رئيس الإكوادور ماريا فيكونيا، باستقالتها من منصبها؛ بعد فتح تحقيق معها فى قضية حصولها على مبالغ مالية أثناء عملها فى البرلمان قبل عدة سنوات.

وذكرت قناة (روسيا اليوم )الإخبارية، أمس الثلاثاء، أن فيكونيا اعترفت الأسبوع الماضى بتلقيها الأموال على أنها تبرعات طوعية لصالح منظمة سياسية متحالفة مع حزب رئيس البلاد السابق رفائيل كوريا.

وأوضحت القناة أن النيابة العامة تحقق فى قضية حصولها على مدفوعات مالية بصورة غير شرعية فى الفترة بين 2011 و2013، عندما كانت عضوا فى البرلمان عن حزب الرئيس السابق رفائيل كوريا، وبعد فتح التحقيق مع فيكونيا، أعفاها الرئيس لينين مورينو من مهامها مؤقتا؛ للتركيز على الدفاع عن نفسها، لكنها قررت تقديم الاستقالة.

وكلف الرئيس مورينو الأمين العام للرئاسة لشؤون التخطيط والتنمية خوسيه أوغوستو بريونيس بمهام نائب الرئيس، دون أن يحدد صلاحياته.


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