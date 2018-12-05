video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منتدى تعزيز السلم يمنح جائزة "الإمام الحسن" لرئيسى جيبوتى وإريتريا.. صور

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:46 م
منتدى تعزيز السلم يمنح جائزة "الإمام الحسن" لرئيسى جيبوتى وإريتريا.. صور جائزة الإمام الحسن بن على للسلم الدولية
رسالة أبو ظبى- لؤى على
إضافة تعليق
لؤي على

أعلن منتدى تعزيز السلم، عن منح جائزة الإمام الحسن بن على، رضى الله عنه، للسلم الدولية لعام 2018، لكل من الرئيس الجيبوتى، إسماعيل عمر جيله، ورئيس دولة إريتريا، أسياس أفورقى يزم، وذلك للمصالحة التاريخية وإنهاء النزاعات بين البلدين.

تسلم الجائزة سفيرى الدولتين بالإمارات العربية المتحدة، حيث حضر تسليم المراسم كل من الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، وزير الخارجية بدولة الامارات العربية، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم.

جائزة جائزة الإمام الحسن بن على، رضى الله عنه، للسلم الدولية، هى جائزة سنوية مخصصة لتكريم أصحاب الأعمال العلمية والمبادرات العلمية فى صناعة ثقافة السلم وتأصيل قيمتها فى المجتمعات المسلمة من العلماء والمفكرين.

ويأتى اختيار اسم الإمام الحسن بن على استلهاما للموقف العظيم الذى وقفه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حقنا للدماء وصونا لهم من الفناء.

وتتمثل رسالة الجائزة فى تشجيع التأصيل العلمى فى مجال تصحيح المفاهيم السلم والأخوة الإنسانية وللمبادرات فى تجسيدها العلمى لهذه المفاهيم والقيم فى ميادين الصراعات والأزمات.

كما تقوم على مجموعة من القيم منها تعزيز الشعور بالانتماء للأمة الإسلامية وتثبيت مفاهيم الأخوة والوحدة الإنسانية والدينية وإحياء فقه السلم وترسيخ ثقافة الحوار وبعث المنهج الشرعى فى تدبير الاختلاف بين مكونات الأمة الإسلامية وترسيخ الانفتاح على الغير وفق قواعد المنهج الإسلامى الأصيل، وترمى الجائزة إلى بلوغ درجة من الوعى بمقصدية السلم والوفاق بين مكونات الأمة المسلمة وأهمية تحقيقه بالفكر والحوار.

وتهدف الجائزة إلى تقدير الشخصيات والمؤسسات التى قدمت إنجازات متميزة فى نشر فقة وثقافة السلم فى المجتمعات المسلمة وربط الشباب المسلم بالفكر الداعى إلى إشاعة ثقافة السلم والحوار والتعايش السعيد دون إخلال بالأصول والقواعد الإسلامية والسعى إلى تحديث وسائل وآليات ومناهج مخاطبة وإقناع الشباب المسلم كى لا ينزلق إلى العنف والتطرف وكى لا يكون فريسة المطامع الشخصية، والطموحات الجماعية والسياسية والعرقية والطائفية.

 

 

IMG-20181205-WA0075
 

 

IMG-20181205-WA0092
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. افتتاح ملتقى حلف الفضول بحضور وزير خارجية الإمارات ومشاركة أزهرية

سفير أمريكا للحريات الدينية: الراهب الأمريكى بتركيا نموذج لمن يعانون بسبب دينهم

منتدى تعزيز السلم

الامارات

حلف الفضول

عبدالله بن بيه

الازهر الشريف




لا تفوتك
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة