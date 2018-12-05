مقتل قائد طالبانى وإصابة اثنين فى عملية للقوات الخاصة الأفغانية

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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأربعاء، مقتل قائد طالباني واثنين من أتباعه خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم فارياب بشمال أفغانستان.

وذكرت الفرقة 209 التابعة للجيش الأفغاني - في بيانٍ لها أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية لها في ولاية فارياب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مُسلحين.

وأشار البيان إلى أن القائد الطالباني قُتل إلى جانب اثنين من أتباعه، مُضيفًا أنه تم إصابة اثنين مسلحين آخرين أثناء تنفيذ العملية.