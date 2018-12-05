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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:40 م
خالد صلاح
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مقتل قائد طالبانى وإصابة اثنين فى عملية للقوات الخاصة الأفغانية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:39 م
مقتل قائد طالبانى وإصابة اثنين فى عملية للقوات الخاصة الأفغانية القوات الافغانية ارشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأربعاء، مقتل قائد طالباني واثنين من أتباعه خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم فارياب بشمال أفغانستان.

وذكرت الفرقة 209 التابعة للجيش الأفغاني - في بيانٍ لها أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية لها في ولاية فارياب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مُسلحين.

وأشار البيان إلى أن القائد الطالباني قُتل إلى جانب اثنين من أتباعه، مُضيفًا أنه تم إصابة اثنين مسلحين آخرين أثناء تنفيذ العملية.

 


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