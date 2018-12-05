مقتل جندى خلال مواجهات مع جماعة انفصالية بشرق إندونيسيا

جاكرتا(أ ش أ)

أعلن الجيش الإندونيسى مقتل جندى خلال مواجهات مع إحدى الجماعات الانفصالية التى يشتبه فى تورطها فى قتل 19 عاملا على الأقل أثناء قيامهم بتشييد جسر باقليم بابوا الكائن شرقى البلاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، عن المتحدث العسكرى الكولونيل محمد عايدى قوله إن أحد العمال التقط على ما يبدو صورة للانفصاليين أثناء احتفالهم بما يعتبرونه يوم استقلالهم، ما أثار غضب الجماعة وأدت لعملية القتل.

ويعتبر بعض سكان بابوا الأول من ديسمبر عيد استقلالهم عن الحكم الاستعمارى الهولندى ويرفعون فيه علما انفصاليا محظورا وينظمون تجمعات.

ويعانى إقليم بابوا من نزاع انفصالى محتدم منذ انضمامه إلى إندونيسيا بعد استفتاء أجرى فى عام 1969 دعمته الأمم المتحدة وقوبل بانتقاد واسع النطاق، ومنذ ذلك الحين ظل الإقليم أحد أفقر المناطق فى إندونيسيا.