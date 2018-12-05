مشروعات سكنية وتطوير طرق وقسم شرطة وموقف أتوبيس إقليمى بمدينة العبور

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأن جهاز تنمية مدينة العبور انتهى من تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2018، كما يتم حاليا الانتهاء من عدد آخر من المشروعات التنموية والخدمية.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: جارٍ الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، وتشمل، 2136 وحدة سكنية (89 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98 %، و816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمنطقة مركز المدينة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 %، وقسم شرطة بالحى التاسع، وموقف الأتوبيس الإقليمى بالمنطقة الترفيهية.

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح: جارٍ أيضاً الانتهاء من عدد من مشروعات الطرق، والمرافق، وتشمل، تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان أحمد بدوى، وتطوير ورفع كفاءة خط 10 من أحمد بدوى حتى طريق بلبيس، وإنشاء نفقين للسيارات على الطريق الرئيسي، وإنشاء 2 كوبرى للمشاة على الطريق الرئيسي، وإنشاء كوبرى للمشاة عند منطقة كارفور، وتطوير محور طريق 90 حتى طريق بلبيس، وتجميل مدخل المدينة شاملاً اللاند مارك، ورفع كفاءة طرق وأرصفة الحى السابع، ومحلية (1، 2) بالحى الثانى شاملاً الطبقة السطحية، ومرافق المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، ومشروع تدعيم الصرف الصناعى للإمداد الغربى للمنطقة الصناعية (أ).

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: جارٍ تنفيذ 3024 وحدة سكنية (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و126 عمارة بمنطقة 230 فدانا بحى السلام لأهالى المناطق غير الآمنة، ومدرسة ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطعة 33 بالإسكان العائلى (1،2)، ومستشفى عام بين الحيين الثالث والثامن، ومركز الشباب بالحى الثالث، وسوق اليوم الواحد بالحى الأول، ومنفذ بيع منتجات المصانع بالمنطقة الصناعية، ومركزين تجاريين نموذج (8 محال) بمركز الحى الثانى محلية منطقة "دار مصر" بمركز المدينة، وأعمال رفع كفاءة طرق وأرصفة محلية (8،12) بالحى الأول شاملاً الطبقة السطحية، ومحلية (5) شاملاً ازدواج دائرى محلية (5، 6)، ومحلية 34 بالحى الثانى، ومشروع التغذية الكهربائية للمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، ومشروع التغذية الكهربائية لمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ومشروع التغذية الكهربائية لـ66قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بين الجولف والحى السابع، ومشروع محطة المحولات (العبور 5)، ومشروع مرافق المرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وأعمال المرافق لمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وتخفيض منسوب المياه الأرضية للمنطقة الفاصلة بين الحيين السادس والسابع، ومشروع تشغيل وصيانة الآبار لمشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بالمدينة، ومحطة رفع صرف لقطع أراضى بيت الوطن بين الجولف والحى السابع.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل، مدرسة ثانوى صناعى بالقطعة 2، بلوك 12019، ومدرسة المتفوقين بالقطعة 1، بلوك 18091، ومركز طبى بالمحلية 34، ومركز طبى بمنطقة الإسكان العائلى 7، ووحدة إسعاف بمدخل المنطقة الصناعية، و3ملاعب بالأحياء (1 – 6 – 9)، وموقف سيارات أجرة بإسكان الشباب 70 م2، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى للحيين (6 - 7)، ومشروع تنسيق موقع وجزر منطقة الفيلات بالترفيهية، ومشروع تطوير خط 10 من سور الجولف وحتى بوابة 6، ومشروع المرافق (طرق – مياه – صرف)، وتنسيق الموقع للمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط.