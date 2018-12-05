مساعد وزير الخارجية للمراسم يتوجه لشرم الشيخ لحضور مؤتمر أفريقيا 2018

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، السفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية للمراسم، متوجها على رأس وفد من وزارة الخارجية، إلى مدينة شرم الشيخ لحضور مؤتمر أفريقيا 2018، وللوقوف أيضا على الاستعدادات النهائية للمؤتمر الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.