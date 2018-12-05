محافظ جنوب سيناء يشارك فى وضع حجر أساس للكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ

وائل ربيعى

احتفلت الطائفة الإنجيلية فى مصر، اليوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بمشاركة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء – فى تصريحات صحفية عقب وضع حجر الأساس بصحبة القس أندريه زكى – إن الحكومة المصرية وافقت على تأسيس الكنيسة وأنه فى خلال عامين سيتم افتتاحها لتكون مركز للاشعاع الحضارى والثقافى للمنطقة، وأن وجود الكنيسة سيسهم فى تطوير وتوفير كافة الخدمات بها.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن رئيس الطائفة الانجيلية متعاون جدا فى كل الخطوات والمراحل التى تتم بشأن إنشاء الكنيسة الجديدة، مقدما التهنئة لأبناء جنوب سيناء وللمصريين جميعا بمناسبة وضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية بالمنطقة.

وأكد فودة أن الجميع فى مصر شخص واحد لا يوجد بينهم أى اختلاف، كما أن الجميع يعبد الله الواحد.

ونوه المحافظ إلى أن اليوم هو أحد أعياد المحافظة، حيث إن فكرة إنشاء أو وضع حجر أساس لأحد بيوت الله أمر يدعو للفرح وأن الجميع سيشارك الكنيسة الإنجيلية إلى أن يتم بناؤها.