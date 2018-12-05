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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:09 م
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محافظ القاهرة يتفقد مراكز تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين بمجمع شبرا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:00 م
محافظ القاهرة يتفقد مراكز تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين بمجمع شبرا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة فى جولة مفاجئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء شبرا ، والساحل ، وروض الفرج ، والشرابية ، ووسط القاهرة، لمتابعة سير الأعمال بهم والتأكيد على سهولة تقديم الخدمات للمواطنين دون معاناة أو وساطة .. كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم للتأكد من سرعة استقبال طلباتهم والعمل على إنهائها.
 
وأكد المحافظ على مسئولى المراكز ورؤساء الأحياء الالتزام بالمواعيد من قبلهم لإنهاء طلبات المواطنين بالحصول على خدمات الحي من تراخيص وإجراءات أخرى أو شكاوى ، كما أكد على ضرورة وضع لوحات إرشادية بكافة الأوراق المطلوبة لإستخراج أي تراخيص من الحي للتسهيل على المواطنين.
 
كما تفقد المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية بشبرا للتأكد من تقديم خدماتهم بالكشف على المواطنين وعمل تحليل فيروس سي ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي ، حيث أكدت مديرة الوحدة بأن الوحدة تستقبل يومياً ما يقارب 300 شخص وأنه يتم تذليل اي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد مشيرة الي انه تم اصدار تعليمات للفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبى اللازم والتحاليل علي اخر مواطن متواجد بالوحدة.

 


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