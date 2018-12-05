محافظ القاهرة يبحث تنشيط التعاون مع جمهورية أورجواى

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ االقاهرة كارلوس انثيسو عمدة مدينة فلوريدا بجمهورية أورجواى الشرقية، والوفد المرافق له، الذى يزور القاهرة حالياً فى زيارة قصيرة لتنشيط العلاقات بين البلدين عقب زيارة رئيس أورجواى للقاهرة وتدعيماً لروابط الصداقة بين شعبي الدولتين علي كافة المستويات بحضور السفيرة ماجدة بركة نائب مساعد وزير الخارجية لسفراء دول أمريكا اللاتينية والسفير د. انريكى ريبيرو سفير أورجواى الشرقية بالقاهرة .

وأكد المحافظ على تقدير الشعب المصرى لدولة أورجواى شعباً وحكومة وامتداد علاقات الصداقة بينهما علي مدار 90 عاماً علي كافة المستويات مشيراًإلى أن زيارة رئيس أرجواى لمصر خلال الفترة الماضية أكبر دليل على عمق العلاقات بين البلدين .

وأشار المحافظ بأنه جاري العمل علي اعداد بروتوكول تعاون بين القاهرة ومونتفيديو عاصمة أورجواى لتبادل الخبرات والمعلومات فى كافة المجالات وخاصة تبادل زيارات الشباب والزراعة وادارة المخلفات الصلبة.

وأوضح المحافظ خلال اللقاء بأن القاهرة من أقدم عواصم العالم وتتميز بكونها مدينة سياحية ثقافية ومركز للاقتصاد والاستثمار بالاضافة الي كثافتها السكانية لذا كان لابد من التفكير فى إنشاء عاصمة إدارية جديدة بالإضافة إلى ما تم انشاؤه من المدن الجديدة المجاورة لها لتخفيف الضغط علي القاهرة مما يخلق فرص عمل وسكن للشباب .

وأكد السفير نريكى ريبيرو بأن الوفد الذى يضم عدد من رجال الأعمال فى أورجواى التقى خلال زيارته المثمرة للقاهرة بكثير من المسئولين المصريين لتنشيط الفرص التجارية المتاحة والعمل علي وجود منتجاتها بالسوق المحلى المصرى وكذلك تسويق المنتجات المصرية بأورجواي والدول المجاورة بما يحقق التوازن التجاري بين البلدين .

وأشاد عمدة فلوريدا كارلوس انثيسو بحسن الاستقبال بالقاهرة خاصة أن زيارة الوفد لمصر بعد زيارة رئيس أورجواى تأتى تدعيماً وتوطيداً للعلاقات بين الدولتين مشيراً الي اهمية موقع مصر الجغرافى في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والعمل ان تكون مصر نافذة للعالم العربى والشرق الاوسط وأفريقيا حيث تشهد فلوريدا تجارة لحوم الحيوانات الحية ومصنعاتها والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الانشاءات واعادة معالجة المخلفات الصلبة وكذلك في مجال تبادل الشباب ومنح فرصة لشباب أورجواى للتعرف علي الحضارة المصرية وثقافتها .

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ درع محافظة القاهرة لعمدة فلوريدا ورافقه فى جوله سياحية لقصر عابدين والمتاحف الملحقة به والتي حازت علي اعجاب الوفد .