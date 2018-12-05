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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:57 م
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محافظ الجيزة يتفقد عدد من الطرق لمتابعة شفط مياه الأمطار

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:58 م
محافظ الجيزة يتفقد عدد من الطرق لمتابعة شفط مياه الأمطار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال رفع مياة الأمطار من الشوارع، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار اليوم الأربعاء.
 
وحرص المحافظ على تفقد عدد من الطرق الهامة للتأكد من عدم إعاقه الأمطار للحركة المرورية حيث تفقد طريق المريوطية وشارع العروبة وشارع الهرم وشارع الطالبية وكوبرى فيصل ومنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة.
 
وقال المحافظ إن المحافظة كثفت من استعدادتها لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف بمطالع ومنازل الكبارى والطرق والمحاور الرئيسية لعدم تجمع مياه الأمطار بها .
 
وعلى هامش الجوله تفقد المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها لتوصيل عداية مياة لخدمة محطة مياة الحوامدية.

 


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