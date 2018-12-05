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مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يقرر استيراتيجية الفقر متعدد الأبعاد 2030

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:39 م
مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يقرر استيراتيجية الفقر متعدد الأبعاد 2030 غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
كتب مدحت وهبة
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اختتمت أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمدينة شرم الشيخ، الذى شهد تسلم مصر لرئاسة المجلس لتجمع مصر بذلك بين رئاسة المجلس ورئاسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وكانت أعمال المجلس قد بدأت منذ عدة ايّام باجتماعات كبار المسؤلين الذين أعدوا مشاريع القرارات والتى تم مناقشاتها على المستوى الوزارى وانتهى المجلس إلى إطلاق استيراتيجية الفقر متعدد الأبعاد 2030، التى تم إعدادها بالتعاون مع المعهد العربى للتخطيط تمهيدا لرفع إلى القمة العربية التنموية ببيروت 2019 كما توافق أعضاء المجلس على إقرار الاستيراتيجية المقدمة من دولة تونس حول كبار السن ورفعها للقمة التنموية.

وفِى إطار التحضير للدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقدها فى مارس 2019 ، كما استعرض المجلس الأعمال اللجنة المشكلة برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، حول تاثيرات مكافحة الإرهاب على التنمية الاجتماعية.

كما تم التأكيد على  مشاركة المجلس في مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بنيويورك يونيه 2019 والتنسيق لإعداد لحدث جانبى على هامش المؤتمر المشار إليه وإعداد أوراق فنية للموائمة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

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على جانب آخر  وافق المجلس علي طلبات الدعم المقدمة دول اليمن والسودان وفلسطين ضمن أنشطة صندوق العمل للعمل الاجتماعي كما تم الموافقة  علي المشروع المقدم من دولة الكويت بإطلاق مسابقة "الي اخي اليتيم "

وفِي نهاية الاجتماع تقدمت غادة والى رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالشكر لأعضاء المجلس والأمانة الفنية للمجلس لما بذل من جهد مخلص فى إعداد مشروعات القرارات ،وما تم من مناقشات مثمرة لصالح المواطن العربى.

 


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غادة والى

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

استيراتيجية الفقر 2030




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