ليجو تتعاون مع "شارع سمسم" لتوزيع الألعاب على الأطفال اللاجئين

رويترز

منحت مؤسسة خيرية أسستها شركة ليجو لصناعة الألعاب هبة قدرها مئة مليون دولار للمؤسسة صاحبة فكرة مسلسل العرائس التلفزيونى الشهير "شارع سمسم" (سيسامى ستريت) بهدف توزيع ألعاب تعليمية على الأطفال اللاجئين جراء الحرب السورية وأزمة الروهينجا.

وقالت مؤسسة ليجو اليوم الأربعاء إن الأطفال سيحصلون على بعض القصص والألعاب والفيديوهات والأحاجى التى تتناول عرائس سيسامى ستريت المعروفة.

وقال جون جودوين، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، "بتوفير الألعاب التعليمية للأطفال فلا حالات الأزمة، يمكننا التخفيف من الآثار المدمرة بعيدة الأمد للنزوح والصدمات النفسية".

وتملك مؤسسة ليجو 25% من شركة ليجو الدنمركية المصنعة للألعاب وأنشأتها العائلة التى أسست الشركة. وستعمل مؤسسة سيسامى مع منظمات من بينها منظمة براك، ومقرها بنجلادش، للوصول إلى الأطفال المتضررين من أزمتى سوريا والروهينجا.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن ما يربو على 700 ألف من الروهينجا المسلمين هربوا من حملة عسكرية فى ميانمار العام الماضى. وقدرت جماعات معنية بحقوق الإنسان ونشطاء من الروهينجا أن الآلاف راحوا ضحية الحملة.

وتشير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلا أن هناك 68.5 مليون نازح على مستوى العالم بينهم نحو 25 مليون لاجئ وأعمار أكثر من نصفهم لم تتجاوز 18 عاما.