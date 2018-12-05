كندا: التهديدات الإلكترونية والتجسس أخطر علينا من الإرهاب

أوتاوا (أ ش أ)

أعلن رئيس المخابرات الكندية، ديفيد فينيو إن التدخلات الخارجية كالتهديدات الإلكترونية والتجسس تمثل تحديات استراتيجية أكبر أمام بلاده مقارنة بالإرهاب.

وقال فينيو فى خطاب علنى نادر بمدينة تورونتو- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية)- أنه " يمكن أن يكون لأنشطة الدول المعادية تأثيرات مدمرة على أنظمتنا، ومؤسساتنا الديمقراطية "، مشيرا إلى أن حجم وسرعة ونطاق وتأثير التدخلات الخارجية زاد نتيجة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى والوسائل الإلكترونية الأرخص والمتاحة بشكل أكبر.

وأضاف " احتل الإرهاب لأسباب مفهومة جزءا كبيرا من اهتمامنا الجمعى لقرابة عشرين سنة"، مؤكدا أن أجهزة المخابرات فى دول معادية تجمع معلومات سياسية واقتصادية وتجارية وعسكرية فى كندا.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات الكندى رصد توجها، على نحو خاص، للتجسس الذى ترعاه الدول فى مجالات كالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا النظيفة وشبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة.