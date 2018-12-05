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كابول تعلن استعدادها للتفاوض مع طالبان دون أى شروط مسبقة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:44 ص
كابول تعلن استعدادها للتفاوض مع طالبان دون أى شروط مسبقة حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام فى أفغانستان، إحسان طاهرى، أن كابول مستعدة لبحث مختلف الموضوعات خلال المفاوضات مع حركة طالبان دون أى شروط مسبقة، بما فيها التعديلات الدستورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، عن طاهرى قوله إنه "خلال السنوات الماضية، والإدارة الماضية، كان لدينا عدد من الشروط، منها الالتزام ببنود الدستور، ونزع السلاح وغير ذلك، وهذا الموقف أدى إلى أن مفاوضات سلام لم تبدأ​​​.. أما اليوم، فإن الحكومة والمجلس الأعلى للسلام يؤكدان عدم وجود أى شروط مسبقة للحوار".

وأشار طاهرى إلى أن المجلس الأعلى للسلام مستعد للمساعدة فى مناقشة أى أجندة تريد "طالبان" بحثها مع الحكومة، وأنه سيجرى بحث أى مسألة يعتمد عليها مستقبل أفغانستان، لافتا إلى أن مسألة التعديلات الدستورية يمكن أن تدرج كذلك على أجندة مفاوضات السلام بين طرفى النزاع.

وأكد جاهزية كابول لبحث خروج القوات الأجنبية من أفغانستان مع طالبان، مضيفا أن الحلفاء الأجانب أكدوا للسلطات الأفغانية عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا طلبت السلطات ذلك.

وقال: " نعول على أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة وطالبان ستبدأ فى أقرب وقت، وبحسب مصادرنا فإن السعى لذلك يزداد على مختلف مستويات قيادة طالبان"، وأضاف " هناك سعى من قبل طالبان لإطلاق عملية الحوار المباشر مع الحكومة والنظر فى مسألة السلام بالبلاد كمسألة أساسية، والسعى لوضع حد للحرب، كل هذه المسائل تعتبر اليوم بمثابة (الضوء الأخضر) لمستقبل أفغانستان، ونحن نعول على أن الحوار المباشر بين الحكومة وطالبان حول مستقبل البلاد سيبدأ فى العام الجارى أو العام المقبل".

 


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