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فيديو.. رئيس الأكاديمية العربية: 15 شهرا المدة المحددة لميكنة العمل بمجلس الدولة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:53 م
فيديو.. رئيس الأكاديمية العربية: 15 شهرا المدة المحددة لميكنة العمل بمجلس الدولة رئيس الأكاديمية العربية ورئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، خلال توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا العلومات ، بقصر الأميرة فوقية أن مجلس الدولة قلعة شامخة يعتز بها الجميع ، نعتز بها ، والأسبوع الماضي كان معرض القاهرة الدولى والذي افتتحه رئيس الجمهورية ، يعكس الرؤية السليمة للتحول إلى عالم الرقمنة وتطور تكنولوجيا المعلومات.
 
وأضاف أن الأكاديمية عمرها ٤٦ عاما فهى كيان عملاق يعكس مدي قوة النظم الرقمية ، وسيتم البدء في افتتاح المراحل المختلفة للميكنة بمجلس الدولة في الفترة القادمة ، والمدة المحددة للإنجاز هى ١٥ شهرا ، وتعتبر وقتا سريعا لإنجاز هذا المشروع العملاق ، لتحقيق التحول الرقمى لمجلس الدولة المصرى، حتى يتواكب مع عصر الثورة الصناعية الرابعة ، وعصر الميكنة الحديث.
 

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