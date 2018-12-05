غادة والى توقع مذكرة تفاهم مع الكويت لتبادل الخبرات ودعم مؤسسات المجتمع المدنى

كتب مدحت وهبة

وقعت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب و هند صبيح براك الصبيح، وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت مذكرة تفاهم بين مصر والكويت، للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الأسر المنتجة وأقامة المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الرعاية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوى الإعاقة والأحداث الجانحين والأطفال مجهولي النسب وقضايا الطفل والمرأة وكبار السن اضافه الى دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشئون الاجتماعية ودعم النشاط الاهلي والتطوعي الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ،كما تم الاتفاق علي تكوين فريق عمل مشترك من البلدين لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد تقرير سنوى حول ما يتم انجازه.

وأكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم تأتي إطار استيراتيجية الوزارة الخاصة بتعميق التعاون مع الدول العربيه وتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مجال الأسر المنتجة ومجالات الرعاية المختلفة وآليات تطوير دور الرعاية وتجربة الاطفال بلامأوى مع كل الدول العربية.