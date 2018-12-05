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طقس الغد.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء ولا سيول

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:23 ص
طقس الغد.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء ولا سيول أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الغد سيكون استمرار لحالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التى تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
 
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طقس الغد هو ذروة موجة الطقس السيئ ، لافتا إلى أنه مع نهاية يوم الجمعة المقبلة متوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
 
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والتى سيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، لافتا إلى أن الأمطار لن تصل لحد السيول.
 
 
 

 


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