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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:07 م
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صور.. مجلس الدولة يبدأ تلقى طلبات تعيين دفعة جديدة من خريجى الحقوق والشرطة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:08 م
صور.. مجلس الدولة يبدأ تلقى طلبات تعيين دفعة جديدة من خريجى الحقوق والشرطة تلقى طلبات تعين دفعة جديدة
كتب أحمد عبد الهادى
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بدأ اليوم مجلس الدولة، بتلقى طلبات سحب أوراق التقدم بوظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 207.
 
واشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة، ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.
 
ويستمر سحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة من اليوم الاربعاء 5 ديسمبر حتى يوم السبت 15 ديسمبر المقبل .
 
تلقى طلبات تعين دفعة جديدة (1)
تلقى طلبات تعيين  

 
تلقى طلبات تعين دفعة جديدة (3)
تلقى طلبات تعيين دفعة جديدة  

تلقى طلبات تعين دفعة جديدة (4)
تلقى طلبات تعيين دفعة جديدة 
 
 
 

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