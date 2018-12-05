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صور.. ترامب وقرينته ميلانيا يزوران أسرة جورج بوش لتقديم واجب التعازى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:02 ص
صور.. ترامب وقرينته ميلانيا يزوران أسرة جورج بوش لتقديم واجب التعازى جورج بوش يستقبل ترامب وزوجته
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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زار الرئيس دونالد ترامب وقرينته ميلانيا أسرة بوش فى بلير هاوس بالقرب من البيت الأبيض لتقديم واجب التعازى، حيث ستصطحب السيدة الأولى ميلانيا ترامب السيدة الأولى السابقة لورا بوش فى جولة تستعرض خلالها زينة البيت الأبيض لموسم الأعياد.

كما قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا بزيارة غير معلنة لمبنى الكونجرس الأمريكى (كابيتول هيل) بالعاصمة واشنطن، لتقديم تعازيهما فى وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، الذى توفى يوم الجمعة الماضى ويرقد جثمانه داخل القاعة المستديرة بالكابيتول هيل.

وألقى مئات المواطنون الأمريكيون النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب فى القاعة المستديرة بمبنى الكونجرس، حيث تم نقل الجثمان إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية فى وقت مبكر الأربعاء لإقامة مراسم الجنازة.

وسيدفن بوش الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة إلى جانب زوجته باربرا التى توفيت فى إبريل وابنتهما روبن التى توفيت بعد إصابتها بسرطان الدم فى سن الثالثة.

أسرة جورج بوش تستقبل ترامب وميلانيا
أسرة جورج بوش تستقبل ترامب وميلانيا

 

باقات الورود على النعش
باقات الورود على النعش

 

ترامب وقرينتة خلال حفل التأبين
ترامب وقرينتة خلال حفل التأبين

 

ترامب وميلانيا خلال حفل تأبين جورج بوش الأب
ترامب وميلانيا خلال حفل تأبين جورج بوش الأب

 

ترامب وميلانيا ونعش جورج بوش الأب
ترامب وميلانيا ونعش جورج بوش الأب

 

ترامب وميلانيا يزوران أسرة جورج بوش لتقديم التعازى
ترامب وميلانيا يزوران أسرة جورج بوش لتقديم التعازى

 

ترامب وميلانيا يقدمان التحية لنعش جورج بوش الأب بالكونجرس
ترامب وميلانيا يقدمان التحية لنعش جورج بوش الأب بالكونجرس

 

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

 

ترامب يقدم التعازى لجورج بوش
ترامب يقدم التعازى لجورج بوش

 

ترحيب أسرة جورج بوش بالرئيس الأمريكى وقرينته
ترحيب أسرة جورج بوش بالرئيس الأمريكى وقرينته

 

جانب من نعش جورج بوش الأب
جانب من نعش جورج بوش الأب

 

حزن كلب جورج بوش الأب على وفاه صاحبه
حزن كلب جورج بوش الأب على وفاه صاحبه

 

كلب جورج بوش الأب بجانب نعش صاحبه
كلب جورج بوش الأب بجانب نعش صاحبه

 

كلب جورج بوش الأب
كلب جورج بوش الأب

 

ميلانيا ترامب تقدم التعازى لجورج بوش الابن
ميلانيا ترامب تقدم التعازى لجورج بوش الابن

 

ميلانيا وجورج بوش
ميلانيا وجورج بوش

 

نعش جورج بوش الأب بالكونجرس
نعش جورج بوش الأب بالكونجرس

 

نعش جورج بوش الأب
نعش جورج بوش الأب

 


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جورج بوش الأب

ترامب

ميلانيا

جورج بوش




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