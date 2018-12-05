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صور.. الملكة إليزابيث تستقبل الوفود الدبلوماسية المعتمدة لدى بريطانيا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:30 ص
صور.. الملكة إليزابيث تستقبل الوفود الدبلوماسية المعتمدة لدى بريطانيا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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استقبلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء الوفود الدبلوماسية فى قصر باكنجهام.

الملكة إليزابيث فى حوار مع أحد الدبلوماسيين
الملكة إليزابيث فى حوار مع أحد الدبلوماسيين

 

وقد شهد الحفل حضور قطاع كبير من أعضاء الأسرة المالكة فى لندن، وذلك فى إطار حرص الملكة على توطيد العلاقات مع الممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى.

الملكة إليزابيث وولى عهدها الأمير تشارلز أثناء دخولهما لاستقبال الوفود الدبلوماسية
الملكة إليزابيث وولى عهدها الأمير تشارلز أثناء دخولهما لاستقبال الوفود الدبلوماسية

 

وقد سرقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الأضواء خلال حفل الاستقبال، وذلك فى ظل غياب ميجان ماركل، زوجة الأمير هاى، وذلك بعد انتقالها مع زوجها إلى قصر أخر فى الأسابيع الماضية.

الملكة ترحب بسفير الكويت
الملكة ترحب بسفير الكويت
الملكة فى حوار مع الضيوف
الملكة فى حوار مع الضيوف
إليزابيث ترحب بأحد السفراء
إليزابيث ترحب بأحد السفراء
إليزابيث ترحب بإحدى الدبلوماسيات
إليزابيث ترحب بإحدى الدبلوماسيات
زوجة ولى العهد البريطانى
زوجة ولى العهد البريطانى
كيت فى حوار مع أحد الضيوف
كيت فى حوار مع أحد الضيوف
كيت ميدلتون تتصدر المشهد فى باكنجهام
كيت ميدلتون تتصدر المشهد فى باكنجهام
كيت ميدلتون تخطف الأضواء فى القصر الملكى
كيت ميدلتون تخطف الأضواء فى القصر الملكى
كيت ميدلتون فى حوار مع أحد الدبلوماسيين
كيت ميدلتون فى حوار مع أحد الدبلوماسيين
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
وفود دبلوماسية حرصت على حضور الحفل
وفود دبلوماسية حرصت على حضور الحفل

 


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بريطانيا

الملكة إليزابيث

قصر باكنجهام

لندن

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