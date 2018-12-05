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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:40 م
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صور.. الرئيس الصينى يؤكد التزامه بالاحترام المتبادل مع دول العالم

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:46 م
صور.. الرئيس الصينى يؤكد التزامه بالاحترام المتبادل مع دول العالم
رويترز
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قال الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الأربعاء إن بلاده ستظل دوما ملتزمة بمبدأ "الاحترام المتبادل" فى سعيها للتعامل مع التحديات العالمية.

أثناء المؤتمر الصحفى
أثناء المؤتمر الصحفى

 

وقال شى فى خطاب قصير خلال زيارة إلى البرتغال "على الرغم من أن العالم يواجه تحديات كثيرة، ستواصل الصين التزامها بالاحترام المتبادل والتنمية السلمية ودعم السلام والاستقرار".

أثناء جلسة مباحثات بين رئيس وزراء البرتغال والرئيس الصينى
أثناء جلسة مباحثات بين رئيس وزراء البرتغال والرئيس الصينى
الرئيس الصينى أثناء لقاءه برئيس البرلمان البرتغالى
الرئيس الصينى أثناء لقاءه برئيس البرلمان البرتغالى
رئيس الوزراء البرتغالى يرحب بالرئيس الصينى (2)
رئيس الوزراء البرتغالى يرحب بالرئيس الصينى 
رئيس الوزراء البرتغالى يرحب بالرئيس الصينى
رئيس الوزراء البرتغالى يرحب بالرئيس الصينى
رئيس وزراء البرتغال مع رئيس الصين
رئيس وزراء البرتغال مع رئيس الصين
رئيس وزراء البرتغال مع رئيس الصين
رئيس وزراء البرتغال مع رئيس الصين
رئيس وزراء البرتغال والرئيس الصينى وتحية متبادلة
رئيس وزراء البرتغال والرئيس الصينى وتحية متبادلة
سيارة الرئيس الصينى
سيارة الرئيس الصينى
مصافحة بين رئيس الصين ورئيس الوزراء البرتغالى
مصافحة بين رئيس الصين ورئيس الوزراء البرتغالى
مؤتمر صحفى مشترك
مؤتمر صحفى مشترك

 


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البرتغال

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