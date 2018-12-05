صربيا تحذر من تدخلها عسكريًا حال تشكيل جيش نظامى فى كوسوفو

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حذرت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش اليوم الأربعاء من أن تشكيل جيش لكوسوفو قد يؤدي إلى تدخل صربي مسلح هناك.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هذا التحذير هو الأعنف من تصاعد التوترات في منطقة البلقان.

وأعربت برنابيتش عن أملها في ألا تجبر بلادها على استخدام الجيش في الأزمة.. قائلة :"لسوء الحظ تدخل الجيش أحد الخيارات المتاحة حاليًا".

ويصوت برلمان كوسوفو في14 من الشهر الجاري على تحويل قوات الأمن في البلاد إلى جيش نظامي.

وزعم مسئولون صربيون أن هذا الجيش قد يستخدم في طرد الأقلية الصربية خارج كوسوفو ، وهو ما نفاه مسئولون من كوسوفو.