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سلطات جزيرة كاليدونيا تطلب من الأهالى التوجه إلى الملاجئ بعد تحذير تسونامى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:19 ص
سلطات جزيرة كاليدونيا تطلب من الأهالى التوجه إلى الملاجئ بعد تحذير تسونامى تسونامى
أ ف ب
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ضرب زلزال قوّته 7,6 درجات على مقياس ريختر قبالة كاليدونيا الجديدة الأربعاء، مما دفع السلطات إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي والطلب من الأهالي إخلاء مناطق في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادئ إن أمواج تسونامي "تم رصدها" في المنطقة دون أن يذكر الموقع بالتحديد.

وتلقى أهالي كاليدونيا الجديدة التي تقع إلى الشمال من نيوزيلندا رسائل نصية قصيرة تطلب منهم التوجه إلى ملاجئ فورا، وفقا للمركز.

لكن الاهالي في كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة قالوا إنهم لم يشعروا بالزلزال، كما لم يتم إطلاق صفارات التسونامي على الفور في فانواتو.

وقال مركز رصد التسونامي إن "أمواج تسونامي خطيرة متوقعة في بعض السواحل" وذلك بعد تحذير سابق من أن منطقة الخطر تشمل "شواطئ واقعة ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال".

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالى 300 كلم شرق نوميا.

وتم الإبلاغ عن العديد من الهزات الارتدادية فيما حذر مركز التسونامي من أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار فوق مستويات المد في كاليدونيا وفانواتو، وإلى المتر في بعض أنحاء فيجي.

واصدرت سلطات نيوزليندا تحذيرا مماثلا من تسونامي بعد الزلزال، سرعان ما تم الغاؤه.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار من جراء الزلزال الأول.


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