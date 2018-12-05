سفير أمريكا للحريات الدينية: الراهب الأمريكى بتركيا نموذج لمن يعانون بسبب دينهم

قال سام براون باك، سفير الولايات المتحدة للحريات الدينية، إن الولايات المتحدة، تؤمن أن السلام فكرة تتخطى جميع المجتمعات وهو حق لا يستطيع أحد أن يسلبه من أحد كائنا من كان، وهناك أيضا حقوق تعرفها أمم كثيرة فإن الديانات الابراهيمية لها الان موقع متميز في العالم الحاضر ويمكنها التأثير فى العالم ،فالولايات المتحدة تحترم أيضا اصحاب الديانات غير الإبراهيمية.

وأضاف باك، خلال كلمته بافتتاح فعاليات الملتقى السنوى الخامس لـ"منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، تحت عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي" في أبو ظبى، برعاية وحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى"، أن الاسلام واليهودية والمسيحية بينهم قواسم مشتركة ،مضيفا أن هناك اناس تعاني بسبب ديانتهم وسأضرب لكم مثالين اولهما ما حدث للراهب الامريكى في تركيا والثانى ما يحدث للضعفاء فى الروهينجا فى بنجلاديش .

وتابع : "لا نملك رفاهية السكوت علينا اليوم أن نقفز للميدان ونحاول التغيير وعلينا أن نعمل معا من أجل الكرامة الانسانية ،انظروا الي جرائم القاعدة ضد الشيعة والايزيدية فتلك الجماعة مسئولة عن جرائمهم بحق الأقليات.