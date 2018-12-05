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سامح عاشور يستقبل قيادات بوزارة الصحة لبحث تطوير "علاج المحامين"

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:12 م
سامح عاشور يستقبل قيادات بوزارة الصحة لبحث تطوير "علاج المحامين" سامح عاشور
كتب محمد السيد
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بحث سامح عاشور، نقيب المحامين، سبل التعاون المشترك مع عماد كاظم ، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ونصر حامد، مدير مساعد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي للشئون الصحية والفنية. 
 
جاء ذلك خلال استقباله نقيب المحامين لهم بمكتبه، اليوم الأربعاء، عقب لقاء جمعه بوزيرة الصحة هالة زايد، خلال الأيام الماضية، وتناول اللقاء التعاون بين النقابة والمجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي، بما يخدم منظومة علاج المحامين، وخاصة علاج الأمراض المزمنة وعمليات زراعة الكبد والكلى، والقلب المفتوح. 
 
واستعرض "عاشور" رؤيتة للتعاون المشترك بما يدعم مشروع العلاج، ويعود بالفائدة على المحامين، ويوفررعاية صحية جيدة بأقل الأسعار، كما استعرض "كاظم" و"حامد" التطوير الذي تم خلال الفترة الماضية بالمجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي بما يخدم خدمة العلاج بنقابة المحامين، واتفق الطرفان على دراسة عقد بروتوكولي تعاون بين النقابة والجهتين التابعتين لوزارة الصحة خلال الفترة المقبلة. 
 
يذكر أن نقيب المحامين، أعلن أن جلسة مجلس النقابة المقبلة ستشهد الإعلان عن زيادة مالية بمشروع العلاج، إضافة لزيادة لمساهمة النقابة في بعض العمليات كزراعة الكبد والكلى، والقلب المفتوح، إضافة لعلاج الأمراض السرطانية، كأحد مكاسب تنقية الجداول من غير المشتغلين.‎

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