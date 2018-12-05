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رئيس هيئة الأوقاف لـ"خالد أبو بكر": إجمالى أصولنا تريليون و37 مليار جنيه

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:09 م
رئيس هيئة الأوقاف لـ"خالد أبو بكر": إجمالى أصولنا تريليون و37 مليار جنيه المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف
كتب محسن البديوى
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أكد المهندس سيد محروس ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، أن إجمالى أصول ثروة الهيئة تصل الى تريليون و37 مليار جنيه، وهى ما بين أراض زراعية وعقارات وأراض فضاء.

وأضاف  محروس ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن الأراضى الزراعية تصل لـ 390 ألف فدان قيمتها 753 مليار جنيه، وتؤجر بـ 4 لـ 6 آلاف جنيه سنويًا للفدان، كما أن 95% من أصول العقارات فى أماكن متميزة جدًا ،ولكنها مؤجرة، وقيمتها مليارات ولكنها لا تدر علي الوزارة سوى جنيهات  قائلًا :"عندى عمارات فى وسط البلد قيمتها مليارات ولكنها تؤجر إيجار قديم بـ 300 أو 400 جنيه فى الشهر .

 

 


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رئيس هيئه الاوقاف

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