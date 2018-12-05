رئيس مصر للطيران يعلن رسمياً إطلاق مشروع التطوير وإعادة الهيكلة

كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل

التقي الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الأربعاء، بفريق عمل مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، والوفد الممثل عن الشركة الاستشارية القائمة على المشروع للإعلان عن بدء المرحلة الأولى منه، وذلك في إطار استراتيچية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشـركاتها التـابعة بقيادة وزير الطيران الفريق يونس المصـرى.

وخلال الاجتماع، طالب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة على ضرورة التنسيق والتعاون بين فريقي العمل القائمين على المشروع للوصول إلى الهدف المرجو منه وهو تعظيم العائد على الاستثمار والحفاظ على قدرة الشركة التنافسية ونمو حصتها السوقية.

كما أوضح أن المشروع الذي تم تفعيله اليوم سيكون في مصلحة العاملين، مؤكداً أن رأس مال الشركة الحقيقي يكمن في ثروتها البشرية الذي يعد أساس التنمية والتطوير في أي من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وحضر الاجتماع إيهاب غازي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وسعد معبد، مدير المشروع وعدد من ممثلي القطاعات المختلفة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ومن المقرر أن ينهي الاستشاري أعماله بنهاية فبراير ٢٠١٩، تمهيداً للإعتماد ثم التنفيذ.