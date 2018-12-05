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رئيس مجلس الدولة: لا أجيد استخدام الكمبيوتر وحلمى تطبيقه بفروع المجلس

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:23 م
رئيس مجلس الدولة: لا أجيد استخدام الكمبيوتر وحلمى تطبيقه بفروع المجلس توقيع بروتوكول
كتب أحمد عبد الهادى
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قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، إنه يحلم بتطبيق الحاسب الآلى مطبق فى كافة مقرات مجلس الدولة، متابعًا: "لا أجيد استخدامه وقديما كنا نعتمد على الذاكرة وحفظ المعلومات، نظرا لما توفره الأنظمة التكنولوجية من العناء والمجهود والنفقات".

 

وتابع أبو العزم، حديثه: "الفكرة أتت أثناء زيارتى للعديد من الدول العربية منها السعودية، وسيصبح حقيقة وهو ميكنة جميع مقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

 

ووقع مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، منذ قليل،برتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا العلومات، بقصر الأميرة فوقية.

 

وحضر توقيع البروتوكول كلا من، المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الغفّار رئيس الإكاديمية العربية البحرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وعددا من مستشارى المجلس الخاص بمجلس الدولة والمستشار عصام رفعت والمستشار أحمد عبد العزيز.

 


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