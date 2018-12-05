رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة حرة خاصة بـ"بدر" على مساحة 429 فدانا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدان تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بإنتاج كافة الغزول الرفيعة والسميكة سواء القطنية أو الصناعية، وشراء كافة أنواع الخيوط المفردة ومعالجتها، وصناعة الخيوط الغزلية المخلوطة بألياف مثل (البولستر، الفسكوز، الكتان)، وإنتاج وتصنيع المفروشات والوبريات والأقمشة بكافة أنواعها، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة بأنواعها، واستيراد الأقمشة بكافة أنواعها وتجهيزها، وتصنيع وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبى أو المعدنى أو البلاستيكى.