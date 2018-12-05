جون بولتون: ترامب يخطط لقمة ثانية مع كيم جونج أون

كتبت ريم عبد الحميد

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لعقد قمة ثانية أوائل العام المقبل مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، حتى على الرغم من فشل بيونج يانج فى الالتزام بوعود البدء فى تفكيك برنامجها للأسلحة النووية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح بولتون، قائلا إنهم لم يوفوا بالتزاماتهم حتى الآن، لهذا يعتقد أن الرئيس يفكر أن قمة ثانية ستكون مثمرة على الأرجح.

وكان بولتون يشير إلى تعهد رئيس كوريا الشمالية فى يونيو الماضى، خلال القمة الأولى له مع ترامب فى سنغافورة، بأن بلاده ستعمل من أجل تفكيك كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية.

لكن فى الشهور الستة التى تلت هذا الاجتماع، والذى بشر به الرئيس ترامب بتغريدة فى هذا الوقت قال فيها إن كوريا الشمالية لم تعهد تمثل تهديدا نوويا، واصلت بيونج يانج إنتاجها للوقود النووى والأسلحة وقامت بتحسين قدراتها الصاروخية بشكل مطرد.

وقالت "نيويورك تايمز"، إن تصريحات بولتون كانت ملفتة بشكل خاص حيث أن ترامب نفسه قد قال إن دبلوماسيته قد أثمرت عن نتائج مع كوريا الشمالية، وأشار إلى أن التقارير الصحيفة التى تتحدث عن استمرار النشاط الصاروخى ما هى إلا محاولة لتقويض جهوده.

غير أن بولتون أوضح أنه سيتعين وضع جدول زمنى لامتثال كوريا الشمالية فى القمة المقبلة .