توصية بتخفيف عقوبة مايكل فلين المتهم بالتضليل فى قضية تدخل روسيا بالانتخابات

واشنطن (أ ش أ)

أوصى المحقق الأمريكى الخاص، روبرت مولر بعدم إيداع مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق مايكل فلين السجن؛ نظرا لـ "مساعدات الكبيرة" التى قام بتقديمها فى العديد من التحقيقات الجارية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، أن فلين كان تم عزله من منصبه كمستشار للأمن القومى فى فبراير 2017، بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه قام بـ "تضليل" مسئولى الإدارة الأمريكية؛ بمن فيهم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، بشأن اتصالاته مع السفير الروسى فى واشنطن آنذاك سيرجى كيسلياك.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فلين كان يتعاون، منذ ذلك الحين، مع مولر فى تحقيقه الخاص بمزاعم تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، فيما تم اتهامه، ضمن خمسة مساعدين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقروا بالذنب فى تحقيق مولر.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن فيلن أجرى اتصالات عدة مع كيسلياك، خلال الفترة الانتقالية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى جانب حضوره اجتماعا، فى ديسمبر من عام 2016، فى برج ترامب بمدينة نيويورك الأمريكية، يُقال أن صهر ترامب جاريد كوشنر اقترح خلاله على كيسلياك إنشاء قناة اتصالات سرية مع الكرملين، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على تقارير استخباراتية.