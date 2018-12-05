video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على .. سعر أغلى شجرة كريسماس فى العالم وزنها 63 كليو جرام ذهب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:14 م
تعرف على .. سعر أغلى شجرة كريسماس فى العالم وزنها 63 كليو جرام ذهب أثناء تجهيز الشجرة
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

مع اقتراب العام من نهايته، يستعد الملايين حول العالم للاحتفال بـ "الكريسماس"، والذى سيحل الثلاثاء 25 ديسمبر الجارى، ومن أشهر مظاهر هذه الاحتفالات هى شجرة الكريسماس، والتى تزين الملايين من البيوت مع بداية ديسمبر وحتى نهايته ، وفى محاولة مختلفة لإنتاج هذه الشجرة قامت إحدى الشركات  فى ألمانيا بصناعة شجرة الكريسماس من الذهب الخالص، لتكون هذه الشجرة هى الأغلى فى العالم ، وتضم  2018 عملة ذهبية، وصممتها شركة برو أوروم للذهب فى مدينة ميونخن ، وبلغ وزن هذه الشجرة 63 كيلوجرام وتبلغ قيمتها 2.3مليون يورو وارتفاعها 3 أمتار .

أثناء تجهيز الشجرة
أثناء تجهيز الشجرة

 

شجرة الكريسماس ذهبية
شجرة الكريسماس ذهبية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نورها ماتحلقهاش".. زينة كريسماس جديدة للذقن والشارب.. صور

بالصور .. كم شجرة كريسماس يمكنك رسمها على أظافرك؟

بالصور..لو عندك سلم خشب قديم..حوليه لـ"شجرة كريسماس"

بالفيديو..اعملى شجرة كريسماس مبتكرة بصور العائلة والفاكهة

شجرة كريسماس

اغلى شجره كريسماس

شركات

سنه جديده

اخبار المنوعات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة