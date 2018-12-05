تعرف على .. سعر أغلى شجرة كريسماس فى العالم وزنها 63 كليو جرام ذهب

كتب خالد إبراهيم

مع اقتراب العام من نهايته، يستعد الملايين حول العالم للاحتفال بـ "الكريسماس"، والذى سيحل الثلاثاء 25 ديسمبر الجارى، ومن أشهر مظاهر هذه الاحتفالات هى شجرة الكريسماس، والتى تزين الملايين من البيوت مع بداية ديسمبر وحتى نهايته ، وفى محاولة مختلفة لإنتاج هذه الشجرة قامت إحدى الشركات فى ألمانيا بصناعة شجرة الكريسماس من الذهب الخالص، لتكون هذه الشجرة هى الأغلى فى العالم ، وتضم 2018 عملة ذهبية، وصممتها شركة برو أوروم للذهب فى مدينة ميونخن ، وبلغ وزن هذه الشجرة 63 كيلوجرام وتبلغ قيمتها 2.3مليون يورو وارتفاعها 3 أمتار .



أثناء تجهيز الشجرة