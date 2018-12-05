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تعرف على تفاصيل لقاء لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان مع سفير جنوب السودان

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:00 ص
تعرف على تفاصيل لقاء لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان مع سفير جنوب السودان النائب طارق رضوان
كتبت نورا فخرى
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استقبل، اليوم الثلاثاء، النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية جوزيف مومو سفير دولة جنوب السودان. 
 
وتطرق اللقاء - حسب البيان الصادر اليوم، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بين البلدين والتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان، حيث أعرب سفير جنوب السودان عن سعادته بتلقيه الدعوة للحضور إلى اللجنة.
 
 وأكد السفير - وفقا للبيان - عمق العلاقات بين مصر وجنوب السودان، وأن مصر دولة مبادئها ثابتة تجاه السودان ولم يتغير موقفها عبر التاريخ، حيث أنها كانت تدعم وحدة السودان، إلا أنها كانت من أولى الدول التى اعترفت بدولة جنوب السودان ودعمتها وحققت التوازن فلم تتأثر علاقتها بالسودان.
 
ووصف السفير، علاقة مصر بجنوب السودان بأنها استراتيجية وأخوية وعلاقة شراكة وتعاون.

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طارق رضوان

افريقية النواب

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