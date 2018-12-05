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ترشيح 5 كوادر لعضوية اللجنة الدينية بـ"الأعلى للإعلام"

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:06 م
ترشيح 5 كوادر لعضوية اللجنة الدينية بـ"الأعلى للإعلام" محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أرسلت المؤسسات الدينية ترشيحاتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعضوية اللجنة الدينية بالمجلس.
 
 
فمن جانبها، رشحت وزارة الأوقاف عضوين للجنة من كوادر الوزارة، بينما رشح الأزهر 3 أعضاء يمثلون المشيخة ودار الإفتاء والهيئات التابعة.
 
ورشحت الأوقاف الدكتور عبد الله حسن عبد القوى، معاون وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور خالد السيد غانم، مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، وتم ترشيح الدكتور إبراهيم نجم أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم، والمستشار الإعلامى لدار الإفتاء.
 
ورشحت مشيخة الأزهر الشيخ أحمد الكى عضو بلجنة إحياء التراث بمشيخة الأزهر، والشيخ أسامة الحديدى منسق مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، وامام مسجد الحسين السابق.
 
ويعد الكوادر الخمسة هم تشكيل اللجنة الدينية التى ستبدأ اجتماعتها الأسبوع القادم، برئاسة أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وذلك لوضع معايير ضبط البرامج الدينية.
 

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