ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أى مشاكل فى صفقة مقاتلات إف-35

رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره التركى رجب طيب أردوغان بأنه لا يريد أن تكون هناك أى مشاكل أمام بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة.

وفى تصريحات للصحفيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل، قال جاويش أوغلو إن تركيا لا تتوقع أى مشاكل فى سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود فى الكونجرس الأمريكى لوقف الصفقة. وقال جاويش أوغلو إن ترامب أدلى بالتصريحات لأردوغان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة فى الأرجنتين.

وطالب مجلس الشيوخ بوقف بيع الطائرات لتركيا إلا إذا أقر ترامب بأنها لا تمثل تهديدا لحلف شمال الأطلسى ولا تشترى العتاد الدفاعى من روسيا ولا تحتجز أمريكيين.