video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أى مشاكل فى صفقة مقاتلات إف-35

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:59 م
ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أى مشاكل فى صفقة مقاتلات إف-35 وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو
رويترز
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره التركى رجب طيب أردوغان بأنه لا يريد أن تكون هناك أى مشاكل أمام بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة.
 
وفى تصريحات للصحفيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل، قال جاويش أوغلو إن تركيا لا تتوقع أى مشاكل فى سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود فى الكونجرس الأمريكى لوقف الصفقة. وقال جاويش أوغلو إن ترامب أدلى بالتصريحات لأردوغان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة فى الأرجنتين.
 
وطالب مجلس الشيوخ بوقف بيع الطائرات لتركيا إلا إذا أقر ترامب بأنها لا تمثل تهديدا لحلف شمال الأطلسى ولا تشترى العتاد الدفاعى من روسيا ولا تحتجز أمريكيين.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: مظاهرات فرنسا دليل على صحة انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ

جون بولتون: ترامب يخطط لقمة ثانية مع كيم جونج أون

ترامب: العلاقات مع الصين أخذت "دفعة قوية إلى الأمام"

تركيا

مولود جاويش أوغلو

إف 35

ترامب

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة