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بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا انسحبت أمريكا من معاهدة تسلح

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:56 م
بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا انسحبت أمريكا من معاهدة تسلح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن موسكو ستضطر للرد إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوما أمس الثلاثاء لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة المبرمة عام 1987 قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر 6 أشهر إذا لم يطرأ أى تغيير.

وذكر بوتين فى تصريحات تلفزيونية أن موسكو ضد إلغاء المعاهدة لكن الولايات المتحدة قررت منذ وقت طويل الانسحاب منها وتتهم روسيا بارتكاب انتهاكات بحثا عن ذريعة لانسحاب واشنطن.


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