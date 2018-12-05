بريطانيا تدعو طهران إلى التخلى عن تطوير أى صواريخ باليستية

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قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، كارين بيرس إنه لا يوجد أى سبب منطقى يدفع طهران للاستهانة بقرار الأمم المتحدة عام 2015 الذى يدعو إيران إلى التخلى عن تطوير أى صواريخ باليستية.

وأضافت بيرس ، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث اختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى ، وفقا لقناة (سكاى نيوز)الإخبارية ، "إذا أردتم أن تظهروا للمجتمع الدولى أنكم عضو مسؤول فيه وإذا كنتم بالفعل مهتمين بالسلام والأمن فى المنطقة، فما كان لكم أن تختبروا هذا النوع من الصواريخ".

فيما قالت بعثة إيران فى الأمم المتحدة إن طهران لم تنتهك قرار الأمم المتحدة وإن صواريخها مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية لا نووية.