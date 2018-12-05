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بدء تحقيقات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات داعش بالعراق مطلع 2019

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:22 ص
بدء تحقيقات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات داعش بالعراق مطلع 2019 الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)
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أعلن رئيس فريق تحقيقات الأمم المتحدة فى شأن الانتهاكات التى ارتكبها تنظيم "داعش" فى العراق أن التحقيقات حول وقوع مجازر سوف تنطلق مطلع العام 2019، ذلك بعد أن بدأ الفريق فى جمع الأدلة منذ الصيف الماضى.

وقال البريطانى كريم أسعد أحمد خان، المحامى المتخصص فى حقوق الإنسان ل‍مجلس الأمن الدولى- حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن فريق التحقيق يواصل تحضيراته فى العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع 2019، مشددا على أن تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع العراقي.

يذكر أنه منذ شهر أغسطس الماضى، جمع محققو فريق خان أدلة على مجازر وفظائع آخرى ارتكبها تنظيم "داعش".

وكان مجلس الأمن الدولى قد تبنى فى عام 2017 قرارا بالإجماع بناء على طلب العراق، يمهد الطريق لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم التى ارتكبتها.

 


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