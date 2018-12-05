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بدء التحقق مع رانيا يوسف فى التحريض على الفسق والفجور

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:45 م
بدء التحقق مع رانيا يوسف فى التحريض على الفسق والفجور الفنانة رانيا يوسف-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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بدأت، منذ قليل، النيابة العامة التحقيق مع الفنانة رانيا يوسف فى البلاغات المقدمة من عدد من المحامين ضدها يتهمونها بارتكاب الفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.
 
 
وحضر معها بجلسة التحقيق المحامى شعبان سعيد محامى نقابة المهن التمثيلية. 
 
 
وقال البلاغ إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهره السينمائى الدولى يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.
 
 
وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأى والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. 
 
 
 
جدير بالذكر أن تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

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