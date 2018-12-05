انطلاق فعاليات قمة المعرفة 2018 بدبى.. اليوم

رسالة دبى - محمد طنطاوى

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، فعاليات "قمة المعرفة 2018"، بدورتها الخامسة، والتى تنطلق فى دبى على مدار يومين فى مركز دبى التجارى العالمى، تحت شعار "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى "، وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتشهد القمة صباح اليوم مشاركة الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى حيث سيتحدث عن الرعاية الصحية قائمة على المعرفة ودور تحسين الرعاية الصحية، كما تشهد القمة مشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن تطوير التعليم ما قبل الجامعى من رياض الاطفال وحتى الثانوية العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن تطوير التعليم العالى وربطه بسوق العمل داخل وخارج مصر والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين عن تلقى المعرفة حتى صناعتها واختيار المحتوى الاعلامى فى عصر الوفرة.

وتشكل "قمة المعرفة" منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، حبث تسلط الدورة الخامسة للقمة، الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسى قائم على الاستثمار فى المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان، لتأسيس جيل متميز من روَّاد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وسيتم خلال القمة إطلاق أحدث نتاجات التعاون المشترك بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال "مشروع المعرفة"، وعبر إعلان نتائج كل من “مؤشر المعرفة العالمي" لعام 2018، و"تقرير مستقبل المعرفة"، وتقرير "قضايا معرفية فى سياق الثورة الصناعية الرابعة".

وسيشهد الحدث تكريم الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ممن ألهمت انجازاتهم المعرفية البشرية فى شتى المجالات، والفائزين بـ "تحدى الامية" بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30مليون شاب وطفل عربى حتى عام 2030.