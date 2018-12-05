انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد حدوث عطلين كهربى وميكانيكى

سوهاج محمود مقبول

انتظمت حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج، بشكل طبيعى على خطى الطالع والنازل عقب قيام هندسة السكة الحديد من إصلاح عطلين منفصلين الأول عطل كهربائى بجرار القطار 81 مميز أسوان القاهرة، والثانى عطل ميكانيكى بجرار القطار رقم 158 مميز الإسكندرية الأقصر والحركة الان تسير بشكلها الطبيعى دون تأخير.

كانت مديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغين منفصلين عن حركة السكة الحديد الاول من قسم شرطة أول سوهاج تضمن تعطل القطار رقم 81 مميز أسوان – القاهرة عقب وصوله لرصيف المحطة.

بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل كهربائى بالجرار قام مسئولى هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " ساعة و 50 " دقيقة.

نتج عن ذلك تعطل القطار رقم 163 مميز أسوان الإسكندرية لمدة "20" دقيقة واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتيهما .

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة المراغة بتعطل القطار رقم 158 مميز الإسكندرية الأقصر وبالفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكى بالجرار قام مسئولى هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " 50 " دقيقة.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 982 أسبانى القاهرة – أسوان لمدة " 35 " دقيقة و81 مميز أسوان القاهرة لمدة " 15 " دقيقة و 163 مميز أسوان – الإسكندرية لمدة " 15 " دقيقة " اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات استئناف القطارات رحلاتها وعادت حركة القطارات بشكلها الطبيعى.