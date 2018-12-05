"المقاولون العرب" تحصل على جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا عام 2018

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منح نائب رئيس دولة أوغندا إدوارد سيكاندى، شركة "المقاولون العرب" جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2018 عن مشاركتها فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية هناك وتميز أعمالها التى روعى فيها اتباع المواصفات العالمية فى الجودة والآداء.

وقال المهندس محسن صلاح رئيس شركة "المقاولون العرب" فى بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التكريم يأتى تتويجا للاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للعلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية بالاضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التى تحظى بها الشركة بافريقيا.

بدوره، أشار المهندس ابراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا بشركة "المقاولون العرب" إلى أن الشركة تقوم حالياً بتفيذ العديد من المشروعات بأوغندا منها مشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا ـ بوكاكاتا جنوب البلاد بقيمة 54 مليون دولار وهو تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالى 100كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهراً، ومشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كم إلى طريق أسفلتى يبعد 200كم عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا) وهو مكون من 2 حارة بعرض 3.65م لكل حارة بإجمالى عرض 7.3م للحارتين وبسرعة تصميمية 70كم/ساعة، وطريق آخر بطول 44 كم بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار ومدة تنفيذهما 36 شهراً، وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار

من جانبه، أوضح المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية عقب تسلمه الجائزة أنه تم الإنتهاء مؤخراً من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالى قيمة 22.3 مليون دولار، والإنتهاء من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى والتى شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التى تمت إزالتها من المجرى المائى الرئيسى لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءه عالية بقيمة 2.7 مليون دولار، بالإضافة إلى أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الادارة المحلية الأوغندية فى العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالى 5.8 مليون دولار. مشيراً إلى أن السوق الأوغندى من الأسواق الواعدة.