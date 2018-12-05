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المعارضة الإسرائيلية تتهم نتانياهو بتسييس عملية أنفاق حزب الله

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:33 م
المعارضة الإسرائيلية تتهم نتانياهو بتسييس عملية أنفاق حزب الله زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبى ليفنى
أ ف ب
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اتهمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبى ليفنى الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بالتهويل فى قضية اكتشاف أنفاق لحزب الله شمال إسرائيل لأغراض سياسية.

وقالت ليفنى التى كانت وزيرة خارجية خلال حرب 2006 مع حزب الله، للإذاعة الاسرائيلية العامة إنها فى حين تثمن اكتشاف الجيش الأنفاق وتدميرها فإنه يجب إبقاء العملية "ضمن حجمها" الحقيقى.

وقالت "نحن لسنا فى وضع يتواجد فيه جنودنا خلف خطوط العدو. نحن نتحدث عن نشاط هندسى على أرض ضمن سيادة دولة إسرائيل"، متهمة نتانياهو "بتضخيم حجم الحدث".

 

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