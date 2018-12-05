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"القوى العاملة" بالإسماعيلية تشارك ذوى الاحتياجات الاحتفال بيومهم العالمى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:38 م
"القوى العاملة" بالإسماعيلية تشارك ذوى الاحتياجات الاحتفال بيومهم العالمى "القوى العاملة" بالإسماعيلية تشارك ذوى الاحتياجات الاحتفال بيومهم العالمى
كتب محمود راغب
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شاركت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في الاحتفال باليوم الرياضى، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة ، الذى يهدف إلى زيادة فهم المجتمع لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة لمتحدى الإعاقة بهذه المناسبة قال فيها: "إن إقامة هذه الاحتفالية يأتى فى إطار حرص الدولة وقياداتها السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة والعمل على المساواة بين جميع المواطنين والعاملين"، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تبلور فى إعلان الرئيس 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأناب  الوزير، مدير المديرية ياسر سعيد، حضور الاحتفالية وتقديم التهنئة  لذوى القدرات الخاصة في يومهم، كما شاركهم بعض الألعاب الرياضية.


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القوى العاملة

الاسماعيلية

محمد سعفان

اليوم العالمى لذوى الاحتياجات




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