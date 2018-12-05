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القبض على العشرات فى عملية أوروبية تستهدف الجريمة المنظمة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:07 ص
القبض على العشرات فى عملية أوروبية تستهدف الجريمة المنظمة الشرطة الأوروبية
رويترز
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قال مسؤولون إنه تم القبض على العشرات فى إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا الجنوبية اليوم الأربعاء فى عملية استهدفت أعضاء فى عصابة ندرانجيتا إحدى عصابات الجريمة المنظمة فى إيطاليا.

وقالت الشرطة الإيطالية ويوروجست ‭‭(Eurojust)‬‬، الوكالة الأوروبية المشرفة على التعاون القضائى فى التحقيقات الجنائية، إن الشبهات تشير إلى أن المعتقلين كانوا يعملون في تهريب الكوكايين وإنهم ضالعون في غسل أموال ورشا وأعمال عنف.

وقالت يوروجست إن الشرطة "تنفذ حاليا اعتقالات وضبطيات" لكنها لم تقدم أي أعداد. وذكرت الشرطة الإيطالية في بيانها أنه تم القبض على 90 شخصا. وقال البيان الإيطالي أيضا إن اعتقالات جرت في أمريكا الجنوبية.

واستهدفت العملية "أسر ندرانجيتا المتمركزة في مدينة لوكري بإقليم كالابريا في جنوب إيطاليا حيث معقل العصابة العالمية.

وندرانجيتا واحدة من ثلاث عصابات رئيسية للجريمة المنظمة في إيطاليا والمعروفة بالمافيا مع كامورا المتمركزة في نابولي وكوزا نوسترا في صقلية.

وجاءت عملية الأربعاء بعد يوم من اعتقال الشرطة الإيطالية من يشتبه أنه الزعيم الجديد لمافيا كوزا نوسترا الصقلية و45 آخرين تردد أنهم أفراد في العصابة وذلك في ضربة قوية للعصابة التي كانت تحاول إعادة بناء نفسها بعد سنوات من الانتكاسات.

 

 

 


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