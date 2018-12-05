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"العصار" يلتقى شركة "راينميتال" الإيطالية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:05 م
"العصار" يلتقى شركة "راينميتال" الإيطالية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وFabian ocmsnerرئيس شركة راينميتال الإيطالية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية ومكونات السيارات على ضوء لقاءات الشركات العالمية المشاركة فى معرض EDEX2018 المقام فى الفترة من 3 – 5  ديسمبر الجارى.

 

وأبدى" العصار"، أن لقاء شركة راينميتال يعد فرصة لمناقشة المشروعات القائمة والمستقبلية التى يتم التعاون فيها مع شركات الإنتاج الحربى، وقد أوضح أن هناك تعاون مسبق ومثمر بين " راينميتال وشركات وزارة الإنتاج الحربي" يعكس العلاقات الوطيدة بين الجانبين والتى تشجع إلى ضخ مزيدا من التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.

 

ومن جانبه أعرب  Fabian ocmsner عن فخرة بتطور الصناعات الدفاعية المصرية وبإقدام مصر على تنظيم هذا المعرض الضخم، الذى يعد ملتقى لعقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية والعالمية، وأوضح أن شركة راينميتال الإيطالية لديها رغبة فى تطوير أوجه التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات الأنظمة الدفاعية بعدما شاهدته من تطور ملحوظ فى إمكانيات وتكنولوجيا التصنيع لديها خاصة فى ظل التعاون ناجح بين الجانبين.


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العصار

الإنتاج الحربى

ايديكس ٢٠١٨

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