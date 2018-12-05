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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:49 م
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"العصار" يستقبل رئيس شركة diehl الألمانية علي هامش فعاليات معرض EDEX-2018

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:08 م
"العصار" يستقبل رئيس شركة diehl الألمانية علي هامش فعاليات معرض EDEX-2018 "العصار" يستقبل رئيس شركة diehl الألمانية
كتب زكى القاضى
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أكد الدكتور محمد العصار،  وزير الدولة للإنتاج الحربى ، أن إقبال مختلف الشركات العالمية على الحضور والمشاركة في معرض "إيديكس 2018"  يعكس ثقتها فى قدرة مصر على تنظيم معرض بهذه الضخامة ورغبتها فى تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعات الدفاعية الإلكترونية، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الألماني في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال العسكري نظراً لأن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الدول المتقدمة في هذا المجال.
 
جاء ذلك خلال استقبال "العصار" لـ "هلمت راو" رئيس شركة diehl الألمانية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض  "إيديكس 2018" والذى شهد نشاطاً كبيراً لوزارة الإنتاج الحربي من خلال عقد العديد من اللقاءات وتوقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع اثنتين من كبرى الشركات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتسويق.
 
أوضح هلمت راو ، أن شركة diehl تعمل في مجال تصنيع معدات الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية والذخائر الموجهة وفي المجالات المدنية تقوم بتصنيع العدادات الذكية (المياه - الغاز) ، وأعرب عن سعادته بحضور هذا الحدث الكبير الذى يضاهي أكبر المعارض المتخصصة فى الصناعات الدفاعية فى العالم، مضيفاً أن المعرض يعبر عن إنطلاقة قوية لمصر فى مجال تصنيع المنتجات العسكرية والدفاعية والأمنية والتى تضع مصر على خريطة الدول المصنعة للعتاد والسلاح فى العالم، مضيفاً أن تنظيم المعرض بهذا الشكل يؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان كما يعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية، مثنياً على ما اطلع عليه من منتجات وزارة الإنتاج الحربي المعروضة في الجناح المصري بالمعرض كما أشاد بتطورها وطريقة عرضها.
 
 

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